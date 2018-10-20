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Сирия: российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров территории

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Сирия: российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров территории

Сингапур, 20 октября. За время проведения операции на территории Сирийской Арабской республики саперам из России удалось разминировать 6,5 тысячи гектаров территории.

По словам главы министерства обороны России Сергея Шойгу, в настоящее время созданы все условия, чтобы Сирия возродилась как единое государство.

«Провели большую работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Российскими саперами в общей сложности разминировано порядка шести с половиной тысяч гектаров сирийской территории, полутора тысяч километров дорог, свыше 19 тысяч зданий и сооружений», — отметил Шойгу в рамках выступления на совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Сирия: российские саперы разминировали 6,5 тысячи гектаров территории

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что члены мирового сообщества должны принять активное участие в восстановлении Сирии после войны. Он также рассказал о работе пунктов пропуска беженцев из Ливана и Иордании. За время проведения операции в Сирии домой смогли вернуться более 245 тысяч вынужденных переселенцев. О своем желании вернуться на родину также заявили еще два миллиона сирийцев.
 

Автор: Настасья Шеркунова
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