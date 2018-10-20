Сирия: ВКС РФ выполнили более 40 тысяч боевых вылетов за время операции

Сингапур, 20 октября. За время операции на территории Сирийской Арабской республики Воздушно-космические силы (ВКС) России выполнили более 40 тысяч боевых вылетов. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

За время проведения операции на территории Сирийской Арабской республики удалось поразить более 122 тысяч объектов боевиков.

«В ходе боевых действий поражено порядка 122 тысяч объектов террористов. Ликвидирована большая часть боевиков. В Сирии мы получили богатый боевой опыт, которым готовы поделиться», — рассказал глава российского оборонного ведомства в рамках выступления на совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Шойгу отметил, что в настоящее время на сирийской территории идет восстановлении мирной жизни. В этом сирийцам оказывают помощь представителя Центра по примирению враждующий сторон, которые проводят гуманитарные акции и оказывают квалифицированную медицинскую помощь местным жителям. В настоящее время к режиму прекращения боевых действий присоединились более двух с половиной тысяч поселений.