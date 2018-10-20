Названы самые «аварийные» автомобили в России

Москва, 20 октября. Чаще всего в ДТП на российских дорогах попадают Audi, Citroen и Jaguar.

Аналитики Авто.ру провели исследование, предметом которого стала аварийность тех или иных марок автомобилей на дорогах страны. Специалисты проанализировали информацию о 1,5 млн машин не старше 10 лет, использовав данные по VIN-номеру. При этом, сведения о количестве ДТП сравнивалось с общим числом автомобилей в стране.

Так, самым аварийным среди моделей на российских дорогах стал Audi S5. 43% машин данной марки побывали в ДТП хотя бы раз.

Второе место рейтинга аварийности у Citroen S4 Aircross — «битых» среди них без малого 40%. На третьей позиции — спорткар Jaguar X-Type с результатом в 38,2%.

Если брать марки машин, то наивысшие показатели аварийности у Honda, Mazda, Jaguar и Mercedes — примерно каждый третий автомобиль этих марок в стране побывал в ДТП.

Реже всего в аварии попадают автомобили премиальных марок и внедорожники. Эксперты связывают это с тем, что первые управляются профессиональными водителям, а вторые не так уж часто колесят по большим городам.