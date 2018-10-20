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Шойгу: За три года в Сирии при поддержке России удалось полностью разгромить банды ИГ

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Шойгу: За три года в Сирии при поддержке России удалось полностью разгромить банды ИГ

Сингапур, 20 октября. За три года при поддержке России удалось полностью разгромить бандформирования «Исламского государства»1 (организация запрещена в России». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Во время выступления в рамках пятого совещания глав Минобороны Ассоциации государств Юго- Восточной Азии глава российского оборонного ведомства отметил, что армия правительства Сирии в настоящее время контролирует большую часть территории страны.

 

«В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — отметил министр обороны России.

За время проведения операции на территории Сирийской Арабской республики уничтожены более 87 с половиной тысяч террористов, освобождены 1411 поселений и более 95% сирийских территорий. Напомним, операция Воздушно-Космических сил России на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года после обращения к российскому лидеру Владимиру Путину президента Башара Асада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Настасья Шеркунова
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