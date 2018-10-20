Эксперт объяснил решение США снять санкции с Рогозина

Москва, 20 октября. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский прокомментировал решение Белого дома снять санкции с Дмитрия Рогозина.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сможет приехать в США для встречи с представителями NASA. Об этом стало известно накануне, когда представитель американского космического агентства Джим Брайденстайн объявил, что в NASA проделали большую работу для подготовки данной встречи и добились временного снятия санкций с Рогозина.

Как отметил президент Американского института в Москве Эдурад Лозанский, подобный шаг со стороны Белого дома едва ли можно назвать удивительным. Он совпадает с американскими политическими традициями и не противоречит действующему в США законодательству.

Лозанский подчеркнул, что если речь идет о государственных интересах, интересах безопасности или даже бизнеса — санкции могут быть сняты Госдепартаментом. Такое случается в ходе подготовки важных визитов, которые проводятся в интересах страны. И решение Конгресса для этого не обязательно.

В интервью «Царьград» эксперт добавил, что сотрудничество в области космических исследований на данный момент осталось едва ли не единственной сферой, где продолжается тесное взаимодействие России и США.

«Известно, что на Международной космической станции периодически бывают и российские космонавты, и американские астронавты. Речь идет о жизни людей. Американцам надо вернуть команду, которая сейчас находится на МКС. А директор NASA Джим Брандестайн понимает, что без сотрудничества с Россией успешное продвижение американских проектов, в том числе полет на Марс, который готовится в 2030 году, невозможно», — отметил Лозанский.

Миссия на Марс, о которой говорит эксперт — это совместный проект Роскосмоса, NASA и Европейского космического агентства, объявленный главной целью в исследовании космоса в XXI веке. Цель планируемого полета — высадить на Марсе несколько человек, а затем вернуть их обратно. Кроме того, экспедиция займется поиском ресурсов за пределами Земли.

Напомним, что недавно директор NASA совершил рабочую поездку в Россию. Брандестайн побывал на Байконуре, где впервые встретился с Дмитрием Рогозиным.