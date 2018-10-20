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Космическая миссия BepiColombo стартовала к Меркурию

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Космическая миссия BepiColombo стартовала к Меркурию

Париж, 20 октября. С космодрома Куру во Французской Гвиане к Меркурию стартовала миссия BepiСolombo. 

Сегодня в 04.45 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовала ракета, несущая на борту орбитальные аппараты европейской миссии BepiColombo. В ближайшие семь лет им предстоит преодолеть девять млрд километров и обосноваться на орбите Меркурия, самой маленькой и наименее изученной из планет Солнечной системы. 

Ракета-носитель Ariane 5 вывела на орбиту модуль, который доставит к Меркурию два аппарата: магнитосферный и планетарный орбитеры. На аппарате в далекий космос отправится и российских гамма-спектрометр, способный искать следы воды в грунте планеты.

Отметим, BepiColombo  — первая европейская миссия по изучению Меркурия, организованная совместно Европейским космическим агенством в партнерстве с Японским агентством аэрокосмических исследований. 
 

Автор: Виталий Рыжков
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