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Лолита попыталась избить Андрея Малахова «за Кокорина и Мамаева»

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Лолита попыталась избить Андрея Малахова «за Кокорина и Мамаева»

Москва, 20 октября. Певица Лолита Милявская устроила скандал в кафе, набросившись на Андрея Малахова. 

Певица Лолита Милявская устроила скандал в одном из московских кафе, набросившись на известного телеведущего Андрея Малахова. 

«Это тебе за Кокорина. Это тебе за Мамаева. Сволочь, мне все равно ничего не будет!» — кричала Лолита, раздавая удары направо и налево. 

Отметим, Малахов в тот момент пил чай с певцом Стасом Костюшкиным. Певица сначала подсела к ним, причем — в красных боксерских перчатках, — а затем набросилась на телеведущего. Когда Малахов начал закрываться стулом, досталось и Стасу Костюшкину. 

Позднее Андрей Малахов разместил видео инцидента в своем Instagram. 

«Она же дура! И как приятные мужчины оказываются с ней в одной компании?» — пишет к комментариях 642.olga.
 

 

Автор: Виталий Рыжков
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