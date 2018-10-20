Лолита попыталась избить Андрея Малахова «за Кокорина и Мамаева»

Москва, 20 октября. Певица Лолита Милявская устроила скандал в кафе, набросившись на Андрея Малахова.

Певица Лолита Милявская устроила скандал в одном из московских кафе, набросившись на известного телеведущего Андрея Малахова.

«Это тебе за Кокорина. Это тебе за Мамаева. Сволочь, мне все равно ничего не будет!» — кричала Лолита, раздавая удары направо и налево.

Отметим, Малахов в тот момент пил чай с певцом Стасом Костюшкиным. Певица сначала подсела к ним, причем — в красных боксерских перчатках, — а затем набросилась на телеведущего. Когда Малахов начал закрываться стулом, досталось и Стасу Костюшкину.

Позднее Андрей Малахов разместил видео инцидента в своем Instagram.