Шойгу и Мэттис провели первую личную встречу в Сингапуре

Сингапур, 20 октября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу впервые встретился со своим коллегой из Соединенных Штатов Америки Джеймсом Мэттисом.

Первая встреча глав оборонных ведомств состоялась полях Пятого совещания министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу.

Встреча состоялась перед входом в зал, где будут проходить заседания. Министры обороны обменялись рукопожатием. Глава американского ведомства принес своему российскому коллеге соболезнования в связи с трагедией в Крыму. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки сталкивались с подобными трагедиями.

Глава министерства обороны отметил, что все страны должны сделать все возможное, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Отметим, что во время совместного фотографирования представители России и Соединенных Штатов Америки стояли рядом.

Перед началом заседания глава Минобороны России также пообщался со своими коллегами из Китая, Индии и других стран.