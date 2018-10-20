Сирия: на базу «Хмеймим» доставили около двух тысяч книг

Латакия (Сирия), 20 октября. На военную базу «Хмеймим» в Сирии доставлено около двух тысяч книг.

По словам управляющего вице-президента Российского книжного союза Леонида Палько, акцию «Литературный десант» провели в первый раз.

«У каждого есть свое оружие. У воинов это оружие настоящее. У нас это доброе слово. И это слово напечатано в книге. Мы привезли 800 наименований книг в количестве двух тысяч экземпляров», — рассказал РИА Новости Палько.

Сотрудники военной базы, расположенной в провинции Латакия, заранее рассказали о своих предпочтениях. В первую очередь в Сирию доставили историческую литературу, а также книги по военному искусству.

«Я думаю, что каждый найдет для себя что-то интересное и познавательное», — заявил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии Юрий Ореховский.

После того, как книги доставили на авиабазу «Хмеймим», фонд местной библиотеки вырос в два раза.