«Почему вы угнетаете и без того несчастный народ?»: украинцы отреагировали на повышение цен на газ

Москва, 20 октября. Украинские пользователи Сети негативно высказываются о повышении цен на газ.

С ноября цены на газ на Украине вырастут на 23,5%. Соответствующее соглашение было заключено между правительством страны и Международным валютным фондом. Повышение цены на природный газ для населения Украины стало обязательным условием предоставления Киеву финансовой помощи со стороны МВФ.

Менее чем через две недели тысяча кубометров газа будет стоить на Украине 8,5 тысяч гривен. По официальному курсу это примерно 300 долларов. Для сравнения, жители России платят за тот же объем природного газа в среднем 95 долларов. Впрочем, в большинстве стран ЕС, куда так стремится Украина, цены на газ еще более высоки — от 530 долларов за тысячу кубометров в соседней Польше до 1000 долларов в Испании, Италии и Дании.

Впрочем, если обычные граждане Украины и стремятся в Евросоюз, то не с такими ценами на газ. Об этом говорят многочисленные комментарии в социальных сетях, появившиеся после официального заявления премьер-министра страны Владимира Гройсмана, который, напомним, обещал повысить цены на топливо с «минимальными потерями».

К примеру, Светлана Иващенко в комментариях к записи Гройсмана на Facebook пишет: «Вернуть все оффшоры и украденные миллиарды в бюджет — это будет лучшим компромиссом с МВФ. А не поднятие тарифов для населения».

Критикуют украинскую власть и патриоты. На той же странице пользователь Pawel Bewch заявляет, что он хоть и патриот, но не понимает, почему прокуроры, судьи и олигархи живут, как у бога за пазухой.

«Почему вы угнетаете и без того несчастный народ?» — спрашивает у Гройсмана Pawel Bewch.

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук и вовсе заявляет, что решение Киева о повышении цен на природный газ является сигналом о том, что Порошенко и Гройсман собираются бежать из страны после выборов.

«Гройсман поднял цену на газ для населения на 23,5%. Порошенко-Гройсман приняли окончательное решение бежать из Украины весной 2019-го года. Теперь точно ясно: президентская кампания Порошенко — это имитация перед побегом», — пишет Корнейчук на своей странице в Facebook.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина отмечает, что решение поднять цены на газ — правильное, но «томос теперь можно свернуть в трубочку», имея в виду решение об автокефалии Украинской православной церкви.