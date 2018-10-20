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Российский автомат АК-74М признан одним из лучших в мире

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Российский автомат АК-74М признан одним из лучших в мире

Москва, 20 октября. Военный портал The National Interest назвал российский АК-74М одним из лучших автоматов в мире.

Портал The National Interest опубликовал статью, в которой перечислил «пять наиболее опасных боевых винтовок в мире». В их числе, по версии портала, и российский автомат АК-74М.

Отметим, АК-74М стоит на вооружении российской армии. Автомат был разработан еще в 70-х годах прошлого века и с тех пор претерпел ряд модернизаций. Оружие с обоймой на 30 патронов отлично зарекомендовало себя в многочисленных боевых конфликтах и разных климатических условиях.

Автомат имеет складной боевой приклад и общую длину чуть более 93-х сантиметров.

Последняя модернизация АК-74М была проведена в 2015 году. Тогда автомат получил скелетонизированный регулируемый приклад, рельсовую систему крепления аксессуаров и улучшенный дульный тормоз.

Отметим, помимо легендарного АК, в рейтинг The National Interest вошли карабин M4, стоящий на вооружении армии США, а также английская винтовка SA80A2, французский FAMAS и немецкий HK416.

Автор: Виталий Рыжков
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