«Пора выбросить московский мусор»: на Украине выступили против песен Цоя

Киев, 20 октября. Экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка назвал песни Виктора Цоя «московским мусором».

Экс-министр аграрной политики Украины, член партии «Свобода» Игорь Швайка выступил против исполнения песен Виктора Цоя в рамках официального трибьюта группы «Кино», который сопровождается музыкой в исполнении ансамбля песни и танца украинских вооруженных сил.

«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра вооруженных сил Украины. Шуты в военной форме! Вы сдурели?» — написал Швайка на своей странице в Facebook.

Швайка добавил, что пора выбросить «московский мусор» из своей головы.

«Сколько можно быть в плену московской художественной самодеятельности?» — Вопрошает экс-министр.

Некоторое время назад руководитель института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что творчество таких музыкантов, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой является «щупальцами русского мира», которые лишний раз напоминают украинцам о едином культурном пространстве с Россией.

Напомним, год назад на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли артистов из России под предлогом соблюдения интересов национальной безопасности. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал этот закон оскорбительным по отношению к украинской публике.