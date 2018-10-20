На Украине выдвинули версию о причине взрыва на военных складах

Киев, 20 октября. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что накануне взрывов у складов были замечены мужчины в камуфляжной форме.

По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной взрывов на военных складах в Чернигове могла стать диверсия. По словам Матиоса, за несколько дней до того, как на арсенале начался пожар, в районе складов были замечены неизвестные мужчины в камуфляжной форме. Согласно новой версии, именно они и могли установить закладку со взрывным устройством.

«За четыре дня до взрывов в районе двух часов ночи по периметру в 50-70 метрах от технической территории передвигались два человека в камуфляжной форме», — заявил Матиос.

Как отметил прокурор, установить эти сведения удалось в ходе проведения допросов с использованием детектора лжи. Как показали допрошенные, после того, как у арсеналов появились неизвестные, были приняты меры по усилению охраны, однако, предотвратить диверсию не удалось.

Напомним, взрывы на военных складах под Черниговом прогремели в ночь на 9 октября. Из близлежащих населенных пунктов были экстренно эвакуированы более 10 тысяч человек. Генштаб Украины с самого начала рассматривал диверсию как основную версию случившегося.