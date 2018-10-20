На «Байконуре» ракету «Союз» собирали с грубой силой — СМИ

Москва, 20 октября. Сборщики на «Байконуре» соединили боковой блок ракеты «Союз» с центральным, используя грубую силу — сообщают СМИ.

Стали известны новые детали расследования аварии с неудачным пуском ракеты «Союз». Как сообщают СМИ, причиной, по которой не отделилась боковая ступень ракеты, могли стать действия сборщиков на «Байконуре». Они погнули один из выступов, а затем вогнали его в нужный паз с применением грубой силы, после чего нанесли внутрь смазку, чтобы ступень могла отделиться в нужный момент.

Таким образом, опора бокового блока не смогла легко выйти из углубления и протаранила центральный блок, что привело в итоге к аварии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что возможные виновники аварийного пуска «Союза» найдены. На «Байконуре» действует система тройного контроля, поэтому к ответственности могут быть привлечены не только сборщики, но и их руководитель, а также контролер. Роскосмос официально объявит причины случившегося 22 или 23 октября.

Напомним, авария произошла в четверг, 11 октября. Ракета-носитель «Союз ФГ» не смогла вывести на орбиту корабль с двумя космонавтами на борту. Экипаж благополучно приземлился в спасательном модуле.