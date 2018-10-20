США демонстрируют притязания на Арктику — эксперт

Москва, 20 октября. Военный эксперт Борис Юлин объяснил, зачем авианосец США вошел в воды Арктики.

Авианосец ВМС США Harry Truman впервые за 27 лет вошел в арктические воды. В данный момент он проходит вдоль побережья Норвегии и держит курс дальше на север.

Harry Truman возглавляет ударную авианосную группу НАТО, в составе которой еще несколько военных кораблей. В ближайшее время за Северным полярным кругом впервые с 1991 года пройдут морские учения НАТО.

«Таким образом Соединенные Штаты демонстрируют свои притязания на Арктику», — отмечает военный эксперт Борис Юлин.

Комментируя ситуацию, Юлин заявил, что после распада СССР за Россией перестали признавать экономические интересы на этой территории. Сегодня США хотят продемонстрировать, что месторождения в Арктике могут разрабатывать и другие страны.

Отметим, активность стран Североатлантического альянса в регионе началась до выдвижения туда американской авианосной группы.

Так, в сентябре британское правительство озадачилось составлением новой «стратегии обороны в Арктике» и заявило об отправке истребителей на базы в Исландии. Кроме того, в Британии планируют отправить в Норвегию 800 военнослужащих, которые разместятся на новой базе вместе с офицерами морской пехоты США и Голландии. Как отметил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен подобные действия — реализация планов по укреплению обороны государства в северной его части.

В октябре корабль НАТО впервые в истории прошел Северным морским путем от норвежского порта Тромсе до Алеутских островов близ Аляски. Французское судно «Рона» совершило поход под наблюдением российской разведки — и российских спасателей, поскольку не было обеспечено ледовой защитой.

Добавим, что с 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут учения НАТО, в которых примут участие около 50 тысяч военнослужащих из 30 стран. Учения развернутся недалеко от российской границы — в пределах тысячи километров по земле и в 500 километрах в воздушном пространстве.

В ходе масштабных маневров, получивших название «Единый трезубец», войска НАТО проведут около 20 экспериментов по отработке действий в условиях Крайнего Севера.