Кокорин и Мамаев заработали 10,5 миллионов рублей за время нахождения в СИЗО

Москва, 20 октября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся по следствием по обвинению в хулиганстве, заработали за 9 дней в СИЗО 10,5 миллионов рублей.

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев заработали в общей сложности 10,5 миллионов рублей, находясь при этом под следствием в СИЗО.

Футболистам, арестованным по подозрению в драке и нападении на людей, продолжает начисляться зарплата. У Кокорина она составляет 252 миллиона рублей в год, у Мамаева — 180 миллионов.

Несмотря на арест, в руководстве футбольных клубов не применяли в отношении Кокорина и Мамаева каких-либо мер дисциплинарного воздействия. Таким образом, как сообщают «Известия», футболисты заработали на двоих 10,54 миллиона рублей всего за 9 дней.

Напомним, Кокорин и Мамаев устроили 11 октября в Москве две драки. Они подозреваются в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука.

Накануне решением Московского городского суда футболисты оставлены в СИЗО до 8 декабря. Ранее адвокаты Кокорина и Мамаева ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест.