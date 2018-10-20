Эксперты назвали производителя самых надежных ноутбуков

Вашингтон, 20 октября. Специалисты компании Rescuecom составили рейтинг производителей ноутбуков по их надежности. В основу рейтинга положены два показателя: доля компании на рынке и процент обращений в сервис для ремонта.

Список возглавил Samsung Electronics. Для «корейца» на рынке составляет 6,4%. При этом число обращений владельцев ноутбуков от Samsung составляет лишь 1,63%. В Rescuecom назвали Samsung «лучшим выбором с современными технологиями по доступной цене». Специалисты начислили победителю 393 балла.

Следом расположился Lenovo, которому также присвоена категория надежности «А» c результатом 253 балла. Далее расположились Apple и Dell. В нижней части таблицы оказались Asus и Acer, в активе которых 63 и 58 баллов соответственно.

Ранее Газета.ru давала рекомендации по правильному подбору ноутбука.