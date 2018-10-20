Остановить войну в Донбассе можно за несколько часов — ОБСЕ

Киев, 20 октября. Представитель ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что остановить войну в Донбассе можно за считанные часы.

Александр Хуг, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, заявил, что войну в Донбассе можно остановить всего за несколько часов. Об этом Хуг сообщил в интервью «Голосу Америки».

Как отметил представитель ОБСЕ, прекратить военные действия можно достаточно быстро, «за считанные часы», однако, на полное урегулирование конфликта потребуется намного больше времени.

Перемирие в Донбассе нарушают обе стороны, поэтому и действия по прекращению войны должны быть двусторонними. Одной из самых сложных проблем Хуг считает разминирование на территории конфликта, передают «Известия».

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Жители региона не признали насильственную смену власти на Украине, в ответ на что Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», название которой в этом году сменили на «операцию объединенных сил».