Сирия: опубликованы кадры с места массовой гибели людей после удара по мечети ВВС США

Дамаск, 20 октября. Опубликованы кадры с места массовой гибели людей после удара по мечети ВВС США в долине Евфрата провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Трагедия унесла жизни более 30 человек, находившихся в здании. Среди погибших есть и дети. Мечеть практически полностью разрушена ударом сил международной коалиции во главе с США. На кадрах, опубликованных в telegram-канале Directorate 4, видны погибшие и тяжело раненые люди, а также окровавленные фрагменты одежды. На видео видно, как спасатели и добровольцы оказывают выжившим первую помощь.

Следует отметить, что в штабе коалиции во главе с США удар по мирным жителям никак не прокомментировали.

Накануне в Пентагоне прокомментировали информацию об использовании фосфорных боеприпасов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В американском военном ведомстве заявили, якобы «ничего об этом не знают». В Пентагоне утверждают, что ни одна из воинских частей в регионе не оснащена фосфорными боеприпасами.