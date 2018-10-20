По делу об убийстве журналиста Хашкаджи задержаны 18 человек — генпрокурор Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 20 октября. Генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Маджеб заявил, что все причастные к убийству журналиста Хашкаджи предстанут перед судом.

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Маджеб объявил о задержании 18 человек по уголовному делу об убийстве журналиста Хушкджи. Как отметил аль-Маджеб, все причастные к убийству предстанут перед судом.

Напомним, 2 октября на территории Турции без вести пропал журналист американского Washington Post Джамаль Хашкаджи, который некогда бежал из Саудовской Аравии из-за преследований после критики властей королевства.

Журналиста видели в последний раз входящим в посольство Саудовской Аравии в Турции. Позднее турецкая полиция сообщила, что в здании посольства найдены улики, указывающие на убийство Хашкаджи, о чем Стамбул уведомил американские власти.