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Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

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Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Гатчине

Гатчина, 20 октября. Взрыв на заводе «Авангард» в Гатчине в Ленинградской области прогремел из-за нарушения правил безопасности. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области, главный инженер предприятия нарушил технологии и меры безопасности на взрывоопасном объекте, из-за чего произошел взрыв. В ведомстве уточнили, что инженер допустил пустил на завод людей, которым строго запрещено находиться на предприятии данного типа. В настоящее время сотрудника завода задержали.

«Следователи и криминалисты Следственного комитета России по Ленобласти продолжают работать на месте происшествия совместно с сотрудниками МЧС и специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по СПб и Ленобласти», — уточнили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Напомним, взрыв на территории завода «Авангард» в Гатчине в Ленинградской области прогремел накануне. 


 

Автор: Настасья Шеркунова
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