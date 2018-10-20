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Тело четвертого погибшего нашли под завалами завода в Гатчине

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Тело четвертого погибшего нашли под завалами завода в Гатчине

Санкт-Петербург, 20 октября. По завалами здания, обрушившегося в результате взрыва на заводе «Авангард», найдено тело четвертого погибшего.

Представитель администрации Ленинградской области сообщил о том, что под завалами здания, обрушившегося в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, обнаружено тело четвертого погибшего.

Напомним, взрыв в цехе по смешиванию пиротехнических составов на предприятии «Авангард» произошел 19 октября. Тела двоих погибших были обнаружены практически сразу, позднее из-под завалов извлекли еще одного, предположительно — гражданина Белоруссии.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Задержан главный инженер завода.  

Автор: Виталий Рыжков
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