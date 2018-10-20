Представитель РФ при ООН ответил на выпады Украины в адрес российских СМИ

Нью-Йорк, 20 октября. Представитель постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский напомнил о нападениях на журналистов на Украине в ответ на обвинения в адрес российских СМИ.

В пятницу, 19 октября в Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН прошло заседание четвертого комитета Организации объединенных наций, отвечающего за миротворческую деятельность, соблюдение прав человека, свободу средств массовой информации и другие вопросы.

В ходе заседания представитель Украины обратилась с трибуны к присутствующим с обвинением в адрес России, которая, якобы, проводит массовую информационную компанию, направленную против Украины и ее граждан. В частности, она заявила, что самой большой опасностью для украинских СМИ является российская военная агрессия.

Это выступление прокомментировал представитель поспредства РФ при ООН Федор Стржижовский, который напомнил общественности о нападениях на журналистов на Украине и убийствах представителей СМИ, итогов расследований которых ждут до сих пор.

Как отметил Стржижовский, специализированные международные организации неоднократно давали оценку беззаконию в отношении журналистов и СМИ, которое творится в последние годы на Украине, а в Киеве предпочитают этого не замечать.

Дипломат напомнил, что обычной украинской практикой стало давление на неугодные власти СМИ, депортации журналистов и запреты на въезд в страну представителям иностранных медиа — и все это на фоне заявлений о приверженности демократическим ценностям.

Стржижовский привел в пример ситуацию с главредом «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Напомним, Вышинский был арестован в Киеве 15 мая нынешнего года. Его обвиняют в государственной измене и поддержке ДНР и ЛНР. Как стало известно совсем недавно, прокуратура будет требовать для Вышинского 12 лет лишения свободы.

В МИД РФ потребовали немедленного освобождения Вышинского. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, Кирилл Вышинский выполнял свою работу в соответствии с украинским законодательством, но стал «жертвой репрессий в отношении сотрудников СМИ».

Ситуацию с арестом Вышинского прокомментировал и президент России Владимир Путин, который заявил, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность и эти действия украинских властей являются «абсолютно недопустимыми».

Всего за 4 месяца, с мая по август 2018 года, мониторинговая комиссия ООН зафиксировала на Украине 30 нарушений свободы слова, включая физические расправы с неугодными Киеву журналистами.

Отметим, СМИ, не разделяющие позицию властей страны, регулярно подвергаются притеснениям на Украине. Так, журналиста из Житомира Василия Муравицкого обвинили в «госизмене» за его публикации, редактор интернет-портала «Страна.ua» Игорь Гужва покинул страну из-за преследований со стороны украинских спецслужб.

Еще один момент, о котором напомнил Стржижовский на заседании комиссии ООН, касается злоупотреблений Украиной возможностями международной площадки. Весной текущего года Киев организовал в ООН показательное мероприятие, посвященное пропаганде и недостоверным новостям. Участие в нем приняли «ветераны АТО», которые после выступления угрожали некоторым делегатам расправой прямо в стенах штаб-квартиры.