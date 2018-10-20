Посольство России назвало бездоказательными обвинения бухгалтера ФАН во «вмешательстве в выборы» в США

Вашингтон, 20 октября. Посольство России в Соединенных Штатах считает бездоказательными обвинения в адрес главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елены Хусяйновой. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипломатического учреждения.

«Раскрученный санкционный маховик требует все новых «обоснований». Можно было ожидать, что предстоящие промежуточные выборы также станут удобным предлогом для новых нападок в адрес России, приписывания нам «продолжение вмешательства», — отметили в посольстве.

Ранее министерство юстиции США опубликовало обвинительный пресс-релиз, из которого следует, что Хусяйнова участвовала в «информационной войне против США», будучи главным бухгалтером Федерального агентства новостей.

Высказывается мнение, что американские правоохранители «не доработали», так как они не уделили должное внимание завхозам, уборщикам издания, также разносчикам пиццы.