Задержан главный инженер завода «Авангард» в Гатчине, где произошел взрыв

Гатчина, 20 октября. Следственный комитет России сообщил о задержании главного инженера завода «Авангард» в Гатчине, где накануне прогремел взрыв.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, главного инженера предприятия подозревают в том, что в здание завода были допущены неустановленные лица, которые не имели разрешения для работ на предприятии данного типа.

«В результате чего указанными лицами была нарушена технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошел взрыв, что повлекло по неосторожности смерть не менее трех человек», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее стало известно о возбуждении уголовного дела. Взрыв на заводе в Ленинградской области прогремел в пятницу. В настоящее время на месте взрыва продолжают работу сотрудники экстренных служб.



