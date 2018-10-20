Москва, 20 октября. Выступление президента России Владимира Путина о ядерной войне оказалось очень своевременным, поскольку Запад ведет активную информационную кампанию по примирению общества с атомной войной, считает политолог Владимир Корнилов.

В среду на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» глава государства сделал заявление по поводу возможных последствий применения ядерного оружия, которое вызвало широкий резонанс. Российский лидер подчеркнул, что РФ ничего не боится, а «агрессор должен знать, что возмездие неизбежно».

«А мы — жертва агрессии. И как мученики мы попадаем в рай», — заявил он.

Корнилов в эфире «60 минут» обратил внимание на активную информационную кампанию западных СМИ о якобы «преувеличенных последствиях» возможной ядерной войны. При этом западные журналисты обсуждают эту тему в течение последнего года. По их заявлениям, такие последствия как ядерная зима и прочие явления специально сфабрикованы КГБ СССР в 70-х годах прошлого столетия. Представители СМИ неоднократно заявляли, что атомное оружие не может привести к настолько плачевным последствиям.

«Планомерно в западных СМИ идет кампания примирения общественного мнения с возможностью нанесения ядерного удара», — заявил Корнилов.

В этой связи он называет заявления Путина очень своевременным предупреждением Западу о том, что «последствия этой авантюры будут тяжелыми для тех, кто ее предпримет».

Политолог подчеркнул, что Москва никогда не давала повода воспринимать себя как «агрессора», готовящегося к глобальному военному противостоянию. С другой стороны, подчеркнул он, НАТО, и в частности США, постоянно проводят международные военные учения в непосредственной близости от российских границ.

«И нам говорят: Путин милитаризуется... И нам говорят, что это Россия угрожает ядерной войной! Путин, да, честно, своевременно предупредил, что если по России нанесут ядерный удар, то Россия ответит тем же. А что, кто-то сомневается в этом?» — подытожил Корнилов.

Ранее, комментируя в интервью Федеральному агентству новостей заявление российского президента, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов выразил мнение, что послание Путина направлено в первую очередь западной аудитории, политикам стран НАТО. При этом эксперт подчеркнул, что Путин дал понять, что РФ при любых условиях воздержится от применения ядерного оружия, однако все же провел грань между превентивным ударом и пораженчеством.

Отметим, ранее издание Military Times опубликовало результаты опроса, согласно которому около 46% действующих американских военнослужащих выразили уверенность, что уже в следующем году США могут принять участие в крупном военном конфликте. При этом потенциальными противниками назывались Россия или Китай.

Издание подчеркнуло, что буквально год назад подобный опрос показал, что в скорую войну верят лишь 5% американских военных.