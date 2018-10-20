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Помпео призвал Украину создать автокефальную церковь

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Помпео призвал Украину создать автокефальную церковь

Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Украину создать автокефальную православную церковь.

Политик заявил, что Вашингтон поддерживает «религиозную свободу», в том числе и право управлять религиозной сферой «без внешнего влияния». Он также призвал к «толерантности, сдержанности и пониманию».

«Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви»,  — цитирует RT.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров объяснил, в чем смысл предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви киевского патриархата. По словам дипломата, речь идет о новой попытке оторвать Украину от России.

Лавров выразил убеждение, что действия Константинополя порождают проблемы на долгие годы. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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