Помпео призвал Украину создать автокефальную церковь

Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Майк Помпео призвал Украину создать автокефальную православную церковь.

Политик заявил, что Вашингтон поддерживает «религиозную свободу», в том числе и право управлять религиозной сферой «без внешнего влияния». Он также призвал к «толерантности, сдержанности и пониманию».

«Мы призываем представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности в связи с движением к созданию автокефальной Украинской православной церкви», — цитирует RT.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров объяснил, в чем смысл предоставления автокефалии неканонической Украинской православной церкви киевского патриархата. По словам дипломата, речь идет о новой попытке оторвать Украину от России.

Лавров выразил убеждение, что действия Константинополя порождают проблемы на долгие годы. Об этом писала Газета.ru.