В администрации США рассказали о возможности встречи Путина и Трампа в ноябре 

Вашингтон, 20 октября. Американское правительство исходит из того, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести в ноябре двусторонние встречи в Париже и Буэнос-Айресе, сообщил журналистам представитель администрации США высокого ранга.

Говоря о перспективах новой встречи президентов США и РФ, чиновник отметил, что рассматривается несколько возможностей, передает ТАСС. В частности, саммит Группы двадцати в Буэнос-Айресе (30 ноября — 1 декабря) или военный парад, который должен состояться в Париже в честь 100-летия перемирия в Первой мировой войне 11 ноября.

Однако, по его словам, более вероятно, что переговоры глав государств пройдут на встрече в верхах G20.

«И приглашение президента Трампа нанести визит в Вашингтон, направленное президенту Путину, все еще остается в силе», — добавил он.

В минувшую пятницу, как сообщало Федеральное агентство новостей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин и Трамп вместе примут участие в военном параде во Франции и саммите «двадцатки» в Аргентине. Однако он подчеркнул, что в настоящее время ни Москвой, ни Вашингтоном не ставился вопрос о подготовке двусторонней встречи.

В субботу в Москву с рабочим визитом прибывает советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщала «Газета.ру». Ранее он заявил, что собирается в ходе своего визита продолжить дискуссию, начатую Путиным и Трампом в Хельсинки.