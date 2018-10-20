«Он не был замкнутым»: учительница рассказала о проблемах керченского убийцы

Керчь, 20 октября. Учительница английского языка школы № 13 Светлана Кротенко, где учился Владислав Росляков до поступления в политехнический колледж, поделилась воспоминаниями о характере будущего убийцы.

По словам педагога, в семье у юноши были проблемы. Родители разошлись. Росляков с трудом ладил с мамой и бабушкой. Кротенко призналась, что никто не мог ожидать трагических последствий психологических проблем ученика.

Она не согласилась с утверждениями о том, что Росляков был замкнутым и ни с кем не общался. По ее словам, Владислав нормально контактировал со сверстниками.

«Такого, что говорят, что он был замкнутый, он не был замкнутым. Я его до 8-го класса знала. Учился средне, друзья у него были. Ребенок как ребенок», — сказала учительница.

Ранее Газета.ru сообщала о том, как похоронят Рослякова.