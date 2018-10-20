Госдума приравняет электронные сигареты к табаку и запретит кальяны в кафе

Москва, 20 октября. Эксперты Общероссийского народного фронта намерены внести в Госдуму поправки, которые запретят курение кальянов в местах общепита, а также внесут ограничения в распространение электронных сигарет.

Депутат Госдумы Николай Говорин сообщил «Парламентской газете», что ОНФ предлагает «приравнять все электронные системы к обычным табачным изделиям». Это также предполагает повышение акцизов на все электронные курительные девайсы.

Авторы поправок предполагают таким образом снизить доступность электронных сигарет для молодежи благодаря запрету на их рекламу.

По словам Говорина, соответствующие поправки будут внесены в Госудму уже в ближайшее время. Эксперты ОНФ также предлагают запретить кальяны в местах общественного питания.

В августе «Газета.ру» сообщала, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит акциз на кальянную смесь, который составит 457 рублей за 1 килограмм.