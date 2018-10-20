Траты Киева на закупку угля в США являются ошибкой — аналитик

Москва, 20 октября. Политический аналитик Петр Тарасов считает, что закупка Украиной угля в США нарушает основной закон бизнеса — о рентабельности.

Российский политический аналитик Петр Тарасов рассказал, почему Украина делает ошибку, закупая уголь в США. Напомним, ранее представители посольства Украины в Соединенных Штатах заявили, что начаты поставки угля в рамках соглашения между украинским «Центрэнерго» и североамериканским Xcoal Energy & Resources.

Отправка первой партии топлива сопровождалась торжественной церемонией, на которой присутствовали посол Украины в США Виктор Чалый, заместитель министра торговли США Израэль Эрнанденс, а также представители министерства энергетики Соединенных Штатов и руководства компании Xcoal.

«Траты Киева на закупку угля в США являются ошибкой», — заявил политический аналитик Петр Тарасов.

По словам эксперта, которые приводит inforeactor.ru, цена тонны угля, поставляемого на Украину, составляет 113 долларов за тонну. При этом, как считает Тарасов, транспортные расходы делают эту систему нерентабельной — цены на уголь намного ниже не только в России, но даже в ЮАР. Таким образом, подобное сотрудничество имеет лишь политический, а не экономический характер, а расплачиваться за эти игры предстоит украинским потребителям.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что запасы угля и мазута на Украине, подсчитанные в преддверии отопительного сезона, сократились в сравнении с прошлым годом на 18,4%. По подсчетам властей страны, имеется лишь половина от необходимых запасов.

До начала ноября, по данным Минэнерго Украины, необходимо накопить 2,6 млн тонн угля, а также 130 тысяч тонн мазута и 17 млрд кубометров природного газа.

Тем временем, с 2014 года Киев потерял доступ к большинству угольных шахт. Выход из ситуации на Украине нашли не самый дешевый, обратившись к поставкам из США.

В Киеве считают рост товарооборота с Соединенными Штатами одной из заслуг действующего правительства. Так, президент Украины Петр Порошенко в августе нынешнего года отрапортовал о том, что товарооборот с США вырос на 70%. Причем, речь идет преимущественно об импорте. Киев закупает американский уголь, ядерное топливо и железнодорожную технику.