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Кокорина и Мамаева перевели в двухместные камеры

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Кокорина и Мамаева перевели в двухместные камеры

Москва, 20 октября. Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева перевели из карантина в двухместные камеры. Еще как минимум два месяца оба проведут в СИЗО.

Апелляционные жалобы Кокорина и Мамаева по избранной мере пресечения были отклонены судом. Адвокаты футболистов пытались доказать незаконность постановления суда первой инстанции о заключении подозреваемых под стражу. Они заявили о «травле» в отношении своих подзащитных. Однако апелляционный суд не согласился с этими доводами.

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении двух чиновников и водителя телеведущей.

Газета.ru сообщает, что игрокам могут предъявить новые обвинения. В частности, речь может идти о повреждении имущества и причинении вреда здоровью. Официально эта информация пока не подтверждена.

Автор: Сергей Свазовский
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