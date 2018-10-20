«Цинизм власти не знает предела»: Медведчук призвал кабмин Украины немедленно уйти в отставку

Киев, 20 октября. Лидер движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук призвал правительство Украины уйти в отставку из-за принятого решения о повышении цены на газ для населения.

В пятницу кабмин принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5%. Таково требование МВФ для предоставления следующего транша. При этом в правительстве заявили, что МВФ требовал повышения на 60%.

«Цинизм власти не знает предела — в угоду МВФ она готова забыть об интересах своей страны, своего народа, который и так не живет, а выживает», — заявил Медведчук.

По мнению депутата, премьер страны Владимир Гройсман данным решением «подписал себе приговор».

«Антинародное правительство, которое живет по указке МВФ и довело страну до краха, должно уйти в отставку. Немедленно», — подчеркнул он, напомнив, что с 2013 года тариф на газ для населения вырос на 1180%.

В пятницу Гройсман заявил о завершении переговоров с МВФ о новой программе финансовой помощи, которая начнет действовать с 2019 года.

В интервью Федеральному агентству новостей сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич пояснил, что повышение цен на газ объясняется только одним: украинская власть полностью превратилась из субъекта принятия решений в объект, поэтому вынуждена следовать указаниям западных кредиторов.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время Украина не имеет иных источников финансирования дефицита бюджета и госдолга, кроме средств МВФ. Эксперт также напомнил, что данное резкое повышение цен далеко не последнее.

Отметим, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая в настоящее время является лидером предвыборной гонки, раскритиковала решение о повышении цен на газ. Она назвала его «еще одной катастрофой», которая «затолкает украинцев в такую нишу бедности, из которой выйти уже будет очень трудно».