Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Одну из пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине прооперировали

72
0 Оставить комментарий

Одну из пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине прооперировали

Санкт-Петербург, 20 октября. Одну из пострадавших при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области прооперировали. Об этом сообщили в приемном покое Гатчинской центральной районной больницы.

Отмечается, что женщина находится в реанимации. Кроме того, в инфекционное отделение доставили девочку с признаками отравления угарным газом. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

«После взрыва у нас два человека. Одной женщине сделана операция, и сейчас она в реанимации, а девочка после отравления угарным газом — в инфекционном отделении», цитирует РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели двух человек при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине. Впоследствии число погибших выросло до трех. Наиболее вероятной причиной трагедии следствие считает нарушение правил безопасности.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое