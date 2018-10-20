Одну из пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине прооперировали

Санкт-Петербург, 20 октября. Одну из пострадавших при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области прооперировали. Об этом сообщили в приемном покое Гатчинской центральной районной больницы.

Отмечается, что женщина находится в реанимации. Кроме того, в инфекционное отделение доставили девочку с признаками отравления угарным газом. Ее состояние медики оценивают как удовлетворительное.

«После взрыва у нас два человека. Одной женщине сделана операция, и сейчас она в реанимации, а девочка после отравления угарным газом — в инфекционном отделении», цитирует РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщала о гибели двух человек при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине. Впоследствии число погибших выросло до трех. Наиболее вероятной причиной трагедии следствие считает нарушение правил безопасности.