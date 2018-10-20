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Опубликованы фото предметов, извлеченных из тела пострадавшей при взрыве в Керчи

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Опубликованы фото предметов, извлеченных из тела пострадавшей при взрыве в Керчи

Москва, 20 октября. Опубликованы фотографии предметов, извлеченных из тела пострадавшей в результате взрыва в Керчи. Металлические предметы извлекли из тела одной из доставленных в Москву пострадавших в ходе операции в НИИ имени Вишневского Министерства здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось о гибели 21 человек в здании политехнического колледжа в Керчи. Студент учебного заведения Владислав Росляков открыл стрельбу по учащимся и педагогам. Злоумышленник свел счеты с жизнью. Его тело было обнаружено в библиотеке.

19 октября на главной площади Керчи прошла церемония прощания с жертвами трагедии. В городе объявлен трехдневный траур.

Накануне стало известно, как пройдут похороны Рослякова. Газета.ru сообщает, что информация о погребении стрелка на кладбище для безродных не соответствует действительности.

Автор: Сергей Свазовский
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