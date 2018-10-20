Депутат Рады посетовал, что Украина беднее стран, «название которых похожи на матюки»

Киев, 20 октября. Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан, заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин.

Каплин сообщил о результатах отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Согласно данным, показатель личного богатства граждан в стране находится на уровне 1563 долларов, что позволило стране опуститься на 123 место рейтинга, в котором значатся 140 государств.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — посетовал Каплин, подчеркнув, что страна «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».

После госпереворота 2014 года Украина испытывает массу проблем в экономической сфере. В частности, с 2013 года отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% до 71,8%.

Отметим, в сентябре премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что невыполнение требований МВФ может стоить дефолта Украине и финансовой катастрофы. Спустя неделю президент Петр Порошенко сообщил журналистам, что дефолта в 2019 году не будет, несмотря на пиковые выплаты по госдолгу. При этом он подчеркнул, что Киев будет и дальше рассчитывать на помощь МВФ, несмотря на критику.