Под завалами взорвавшегося завода в Гатчине могут находиться три человека

Санкт-Петербург, 19 октября. Под завалами разрушенного при взрыве пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине» могут находится три человека, сообщили в оперативном штабе на месте ЧП.

Источник ТАСС в оперативном штабе сообщил, что, по словам очевидцев, под завалом могут оставаться еще три человека. Источник уточнил, что завалы уже обследовали кинологи с собаками. Они установили, что там еще остаются люди.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что число погибших при взрыве выросло до трех человек.

Взрыв на пиротехническом заводе прогремел около 16.40. Согласно последним данным, общая площадь ЧС составила 1200 кв. метров. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на складе, где хранились смеси для изготовления бенгальских огней и хлопушек.

Ранее сотрудник завода «Авангард» сообщил телеканалу «360», что в момент ЧП пиротехнический цех не работал, поскольку большинство помещений давно сданы в аренду различным фирмам.

Согласно списку, который ранее опубликовал ФАН, среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка, которая отравилась угарным газом. В настоящее время она находится в детской больнице.