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Число погибших при взрыве в Гатчине достигло трех человек

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Число погибших при взрыве в Гатчине достигло трех человек

Санкт-Петербург, 19 октября. Число погибших при взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине Ленинградской области выросло до трех человек. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти.

По данным ТАСС, тело третьего погибшего в Гатчине извлекли из-под завалов. Общее количество пострадавших достигло семи.

«Всего на данный момент уже трое погибших. Пострадали семь человек, двое из них в больнице», - передает источник в правительстве Ленобласти.

Ранее стало известно о взрыве на заводе "Авангард" в Гатчине Ленинградской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. 

Газета.ru передает, что под завалами разрушенных зданий могут находиться еще четыре человека. По версии следствия, инцидент мог стал следствием нарушений правил безопасности при производстве пиротехнических изделий.

Автор: Сергей Свазовский
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