Санкт-Петербург, 19 октября. Елена Хусяйнова, главный бухгалтер Федерального агентства новостей (ФАН), работающая в агентстве с момента его создания, с мая 2014 года по настоящее время, обвиняется во вмешательстве в американские выборы 2016 года и в будущие выборы в США, назначенные на ноябрь 2018 года. Это следует из обвинительного заключения, опубликованного на сайте департамента правосудия США.

Цитата из обвинительного пресс-релиза на сайте минюста США:

«Предполагаемый заговор, в котором Хусяйнова, как утверждается, сыграла центральную роль финансового управления, стремилась вести то, что она называла внутренне «информационной войной против Соединенных Штатов». Эти усилия были направлены не только на недоверие к кандидатам на политическое управление в США, политическую систему США в целом, но и обмануть США, препятствуя законным функциям государственных органов в управлении соответствующими федеральными требованиями».

Итак, что мы имеем? На помощь «русским хакерам», которые вроде и так справляются, поспешила простой русский бухгалтер. Как лаконично выразились журналисты NBC News, «русская женщина». Если верить обвинениям в адрес Елены Хусяйновой, то она развела бурную интернет-активность, создавала сотни аккаунтов в соцсетях и электронных почт, писала на темы прав ЛГБТ, свободного оборота оружия и прочее. И да, заодно поливала грязью таких достойных мужей Америки, как Джон Маккейн, Марко Рубио и даже Барак Обама. Кот Скрипаля слишком много знал, а наш бухгалтер — слишком много умеет?..

Ок, хорошо, но почему главбух-то? У нас и завхозы в соцсетях есть, и уборщики наверное, да и к доставщику пиццы стоит присмотреться…

Есть мнение (и так думаем не только мы), что спецпрокурор Роберт Мюллер оказался у разбитого корыта. Он продолжает играть в «Процесс», но как это поможет демократам и поможет ли? Колумнист ФАН и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в своем недавнем материале, размещенном на РИА Новости, четко обозначил тенденцию: на Западе истеблишмент терпит поражение за поражением. Антироссийская, русофобская игра не приносит результата, но истеблишмент продолжает с упорством, достойным лучшего применения, разыгрывать ту же карту. Европа — в пику демократам — выбирает «Зеленых», Америка — сами знаете. Не будем уточнять, чтоб опять не обвинили во вмешательстве.

Наш коллега, руководитель проекта USA Really Александр Малькевич уверен, что это уже агония. Нарушения со стороны демократов поставлены на конвейер, который, впрочем, никто и не пытается останавливать. Внутренняя американская кухня остается внутренней, и лезть в нее никому не положено (начинаются крики о вмешательстве).

«До выборов в США осталось чуть больше двух недель, в ход идут самые омерзительные технологии. Идут они ежедневно, и большая их часть широкой публике неизвестна. Потому что происходит это внутри США. Это то, что USA Really фиксирует в ежедневном режиме. Там происходит все то, что давно изжито в России. Об этом можно писать целые книги», — говорит наш собеседник. «Привод избирателей на участки, постоянное досрочное голосование, фальсификации… Люди голосуют, которые вообще не имеют гражданства и не живут в соответствующих штатах. Все это делают демократы. Приведу пару конкретных примеров. Facebook заявил, что будет «сносить» всю информацию о нарушениях в день голосования. Вы представляете? А ведь у нас в России, где, как утверждают западные СМИ, «кровавый режим», например, в Хакасии, люди и отстояли свои права в том числе потому, что вовремя сообщили о нарушениях, проявили гражданскую позицию. Потому что у них была такая возможность! Или вспомните Ричарда Пинедо. Ему грозило 15 лет за онлайн-мошенничество. Но в решающий момент он заявил, что делал все для русских. В итоге… ему дали полгода, а судья еще и вынес благодарность за такое чистосердечное признание. Русская ширма стала удобной для всех», — рассказал Малькевич.

Кстати, Дональд Трамп уже заявил, что Елена Хусяйнова к его предвыборному штабу никакого отношения не имеет. Мы-то об этом и так знали, а вот прислушается ли к Трампу кто-то из его соотечественников?

Напомним, ранее адвокат компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье, защищающий ее интересы в ходе процесса о так называемом «российском вмешательстве в выборы в США», заявил, что в США не существует закона, запрещающего вмешиваться в выборы.

Адвокат компании указал, что если использовать подход американской прокуратуры, ведущей расследование дела, то обвинен может быть любой американец, пишущий в Сети от лица кого-то еще. Также Дюбелье выразил сомнения в правомочности действий специального прокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование, указав, что в последние тридцать лет Минюст США не создавал поста специального прокурора.

Он также добавил, что процесс против компании Concord Management является первым, когда людей, не имеющих статуса «иностранного агента», обвиняют в «обмане министерства юстиции США».

Напомним, после завершения президентских выборов 2016 года Соединенные Штаты Америки обвинили Россию во вмешательстве в избирательный процесс; одним из подозреваемых стала компания Concord Management and Consulting. Расследование так называемого «российского дела» поручили специальному прокурору Роберту Мюллеру, который и предъявил обвинения по статьям «сговор против США» и «мошенничество» 13 россиянам и трем российским компаниям. В Москве неоднократно заявляли, что не вмешивается во внутренние дела стран, в отличие от западных государств.