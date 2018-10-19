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Болтон хочет продолжить диалог Путина и Трампа в ходе визита в Москву

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Болтон хочет продолжить диалог Путина и Трампа в ходе визита в Москву

Москва, 19 октября. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Москву надеется продолжить дискуссию, начатую главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

Болтон отметил, что в Москве у него запланированы встречи с главой МИД Сергеем Лавровым секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым.

«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с руководством России, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым для продолжения дискуссий, начатых в Хельсинки между нашими странами», — указал американский политик.

О предстоящем визите Болтона в столицу России накануне сообщала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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