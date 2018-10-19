Болтон хочет продолжить диалог Путина и Трампа в ходе визита в Москву

Москва, 19 октября. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в Москву надеется продолжить дискуссию, начатую главами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

Heading to Moscow tomorrow to meet with senior Russian leaders, including Foreign Minister Sergei Lavrov and Security Council Secretary Nikolai Patrushev, to continue discussions that began in Helsinki between our two countries. — John Bolton (@AmbJohnBolton) October 19, 2018

Болтон отметил, что в Москве у него запланированы встречи с главой МИД Сергеем Лавровым секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым.

«Завтра отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с руководством России, в том числе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым для продолжения дискуссий, начатых в Хельсинки между нашими странами», — указал американский политик.

О предстоящем визите Болтона в столицу России накануне сообщала RT.