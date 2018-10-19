ФАН публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список пострадавших при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девочка.

Спасатели обновили информацию по инциденту в Гатчине. Согласно последним данным, пострадали семь человек, включая ребенка.

Пострадавшие:

1. Короблева, на вид 60 лет, состояние тяжелое, находится в реанимации в ЦРКБ Гатчина;

2. Кускова А., 1986 года рождения, состояние средней тяжести, в ЦРКБ;

3. Катушкин Д., медпомощь оказана на месте, от госпитализации отказался;

4. Чернявская И., медпомощь оказана на месте, от госпитализации отказалась;

5. Климов И., 1991 года рождения, медпомощь оказана на месте, от госпитализации отказался;

6. Нилов Г., 81 год, медпомощь оказана на месте, от госпитализации отказался;

7. Девочка, 2005 года рождения, отравление угарным газом, находится в детском отделении ЦРКБ до утра.

Один из пострадавших скончался. В настоящее время информация о его личности уточняется.

Взрыв на пиротехническом заводе прогремел около 16.40, сообщала «Газета.ру». Согласно последним данным, общая площадь ЧС составила 1200 кв. метров.



Как сообщал ФАН ранее, основной диагноз, поставленный пострадавшим, минно-взрывная травма: переломы и баротравмы из-за взрывной волны.