«Локомотив» победил «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

Москва, 19 октября. Московский «Локомотив» на своем поле победил «Ростов» в раках 11 тура чемпионата России по футболу — 2:1.

В середине первого тайма соперники обменялись забитыми мячами. В составе «железнодорожников» отличился Миранчук, гости ответили результативным ударом Ингасона. Победу чемпиону России принес Кверквелия, удачно сыгравший на добивании после эффектного удара через себя в исполнении Баринова.

Успех в матче против «Ростова» позволил «Локомотиву» подняться на четвертое место в турнирной таблице. После 11 туров в активе у команды Юрия Семина 18 очков. У «Ростова» аналогичный результат, однако по разнице забитых и пропущенных мячей более высокую позицию занимает московский клуб.

Ранее сообщалось, что ЦСКА нанес поражение «Анжи» в Махачкале со счетом 2:0. Об этом писала Газета.ru.