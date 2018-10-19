К делу Кокорина и Мамаева могут добавить еще две уголовные статьи

Москва, 19 октября. В уголовном деле футболистов «Краснодара» и «Зенита» Павла Мамаева и Александра Кокорина могут появиться две новых статьи, сообщил председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Речь идет о причинении легкой или средней тяжести вреда здоровью, а также об умышленном уничтожении имущества. Оба эпизода относятся к инциденту с водителем телеведущей Первого канала.

Цветков отметил, что принятие процессуального решения будет, в первую очередь, зависеть от позиции потерпевшего и собственника автомобиля: будут ли они настаивать на этом.

Мамаев и Кокорин устроили две драки в Москве 11 октября, сообщала «Газета.ру». Они избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Побои», а позже — «Хулиганство». Ранее суд отклонил ходатайство защиты об изменении им меры пресечения. Братья Кокорины Кирилл и Александр, а также Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря.

Как сообщал телеканал «360», на слушаниях по апелляции защитник младшего Кокорина заявил, что Кирилл не собирается скрываться от следствия, поскольку он «домашний ребенок».