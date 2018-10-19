При взрыве в Гатчине погиб гражданин Белоруссии

Санкт-Петербург, 19 октября. Спасатели обнаружили тело второго погибшего при взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине. Предположительно, это гражданин Белоруссии, сообщили в пресс-службе областного правительства.

А пресс-службе подтвердили гибель второго человека при взрыве. Его тело спасатели обнаружили в 22.24. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные спасателей, предположительно, погибший является гражданином Белоруссии.

Взрыв на заводе по производству пиротехники прогремел днем в пятницу. На данный момент известно о гибели двух человек. Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщала «Газета.ру».

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало список пострадавших, в котором значатся семь человек. Среди них девочка, 2005 года рождения. Она отравилась угарным газом и сейчас находится в детской больнице.

Сотрудник завода «Авангард» сообщил телеканалу «360», что в момент ЧП пиротехнический цех не работал. По его словам, большинство помещений сданы в аренду различным фирмам. Взрыв произошел в помещении, где хранились смеси для изготовления бенгальских огней и хлопушек.