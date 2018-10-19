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Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД — СМИ

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Болтон настаивает на выходе США из договора о РСМД — СМИ

Вашингтон, 19 октября. Советник президента США по Национальной безопасности Джон Болтон выступает с инициативой выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Болтон выпустил рекомендацию, в которой утверждается, что Россия якобы нарушает договор о РСМД, сообщает газета The Guardian со ссылкой на свои источники.

Журналисты издания пишут, что американские власти рассказали европейским партнерам о предложении Болтона. Власти Великобритании с беспокойством восприняли заявления США, поскольку считают, что РСМД является важной частью контроля над вооружениями, заявил источник The Guardian. Болтон также выступает против диалога между Россией и США по вопросам стратегической стабильности и обсуждения будущего контроля над вооружениями.

Напомним, что российские власти неоднократно подчеркивали, что соблюдают условия договора РСМД. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что у Москвы есть вопросы по соблюдению пунктов договора Вашингтоном.

Автор: Денис Коробейников
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