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Врачи рассказали об основных травмах пострадавших при взрыве в Гатчине

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Врачи рассказали об основных травмах пострадавших при взрыве в Гатчине

Санкт-Петербург, 19 октября. Основной диагноз, поставленный пострадавшим в результате прогремевшего в пятницу взрыва на заводе в Гатчине, минно-взрывная травма, сообщил журналистам главврач Гатчинской межрайонной клинической больницы Константин Харитоненко.

По словам Харитоненко, ожогов у пострадавших практически нет. В основном это минно-взрывная травма: переломы, баротравма из-за взрывной волны.

В настоящее время, по его словам, в больнице остаются два человека. Они поступили в тяжелом состоянии, однако сейчас врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Харитоненко подчеркнул, что цифра будет меняться, так как имеются те, кто получил незначительные повреждения и сами обратились за медпомощью.

Взрыв на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине прогремел около 16.40 у станции Гатчина-Товарная-Балтийская Октябрьской железной дороги, сообщала «Газета.ру». По предварительным данным спасателей, взрыв произошел в цехе по смешиванию пиротехнических составов. Погибли два человека, пятеро были госпитализированы. 

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало фотографии с места ЧП.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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