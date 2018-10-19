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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия

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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия

Дамаск, 19 октября. Незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо и Латакия Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщает глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко (дважды), Нахшебба, Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, районов Маканис-Эд-Дувайри (трижды), Хай-Эль-Андалус, Шахба (дважды) и сектора Кастелло города Алеппо​​​», — сказал глава ЦПВС.

Савченко добавил, что боевики вели огонь по позициям сирийских правительственных войск у населенного пункта Телль-Рифъат в Африне.

Ранее стало известно, что боевики продолжают обстрелы Идлибской зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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