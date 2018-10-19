Здание колледжа в Керчи восстановят за счет средств бюджета Крыма

Керчь, 19 октября. Восстановление колледжа в Керчи произведут за счет средств бюджета Крыма. Об этом сообщается на сайте регионального министерства образования, науки и молодежи.

«Здание Керченского политехнического колледжа будет восстановлено за счет средств республиканского бюджета», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести обследование здания, определить ущерб, а также наметить необходимый план работ.

Отметим, что на время восстановления здания занятия не будут отменены, студенты будут продолжать обучение в других корпусах учебного заведения. В администрации города сообщили ,что все работы на месте трагедии будут завершены до конца недели, передает ТАСС.

Ранее в МЧС России сообщили, что несущие конструкции здания колледжа обследуют, используя комплекс «Струна — 2».

Напомним, что 17 октября студент четвертого курса Влад Росляков совершил нападение на колледж. Он расстрелял находящихся в здании людей и взорвал бомбу. В результате трагедии погиб 21 человек, более 50 человек получили ранения. Сам Росляков покончил жизнь самоубийством. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».