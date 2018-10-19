Путин выразил соболезнования Индии в связи с гибелью десятков людей на железной дороге 

Москва, 19 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с гибелью 50 человек при катастрофе на железной дороге в штате Пенджаб, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями несчастного случая на железной дороге в штате Пенджаб», — говорится в телеграмме российского президента.

Путин также передал «слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших» и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Отметим, на данный момент нет информации о точном количестве жертв трагического инцидента. Местные власти сообщали, что погибших может быть до 150 человек.

Трагедия произошла в пятницу вечером в окрестностях города Амритсар. Люди вышли на железнодорожные пути, наблюдая за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса «Рамаяна», сообщала «Газета.ру». По разным данным, на путях в момент приближения поезда было от 300 до 700 человек.

Очевидцы сообщали, что было уже темно. Поезд двигался на полной скорости. Люди могли его просто не услышать из-за шума взрывающихся петард.