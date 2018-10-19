Вице-премьер Козак и посол США Хантсман обсудили, как вывести «Группу ГАЗ» из-под санкций

Москва, 19 октября. Вице-премьер министр России Дмитрий Козак и посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман обсудили возможные варианта вывода из-под санкций подконтрольной Олегу Дерипаске «Группе ГАЗ».

В пятницу вечером министерство финансов США продлило ограничительные меры в отношении «Группы ГАЗ» до 12 декабря. По словам Козака, реструктуризация предприятий, в отношении которых были приняты санкции, подлежат согласованию с OFAC.

«Варианты такой реструктуризации и сроки ее реализации по «Группе ГАЗ» были предметом обсуждения с американским послом в пятницу», — отметил Козак в беседе с журналистами».

Ранее в Минфине США обнародовали план снятия ограничительных мер с компании Олега Дерипаски En+. Американская сторона предлагает передать активы Дерипаски независимой структуре, согласованной с OFAC.